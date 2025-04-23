YUNA-2025: імена всіх переможців музичної премії

YUNA / © Пресслужба премії YUNA

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У Києві, у "Жовтневому палаці" відгриміла 14-та за рахунком національна музична премія YUNA.

Нарешті стали відомі імена український артистів, які вибороли омріяні статуетки за досягнення в музиці за 2024 рік. Тріумфаторами року стали гурт "Океан Ельзи" та співак MONATIK, які вибороли по три статуетки. Щоправда, їм не вдалося потрапити на нагородження. За статуетками YUNA на сцену піднялися Ілля Парфенюк, Domiy, "Скай" та Артем Пивоваров.

Редакція сайту ТСН.ua побувала на урочистому врученні статуеток лауреатам і пропонує дізнатися, хто ж отримав омріяні статуетки YUNA-2025.

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Переможцями премії YUNA-2025 стали:

Найкращий альбом: "Океан Ельзи" – "Той день"

Найкращий виконавець: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Найкращий дует або колаборація: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Найкраща виконавиця: KOLA

KOLA / © instagram.com/kola__official

Найкращий відеокліп: MONATIK – "А що?"

Найкращий попгурт:

ADAM / © instagram.com/adamukraine

Відкриття року: Domiy

Найкращий рок-гурт: "Океан Ельзи"

Найкраща пісня: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Найкращий хіп-хоп хіт: Parfeniuk — "Врубай"

Найкраще концертне шоу: "Океан Ельзи" – серія концертів "Той день"

Найкраща пісня до фільмі: MONATIK – "Старі фотографії"

Найкращий менеджмент артиста: MONATIK Corporation

Нагорода "За внесок в музичну культуру України": "Скай"

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