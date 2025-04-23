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YUNA-2025: імена всіх переможців музичної премії
Стало відомо, кому дісталися статуетки музичної премії.
У Києві, у "Жовтневому палаці" відгриміла 14-та за рахунком національна музична премія YUNA.
Нарешті стали відомі імена український артистів, які вибороли омріяні статуетки за досягнення в музиці за 2024 рік. Тріумфаторами року стали гурт "Океан Ельзи" та співак MONATIK, які вибороли по три статуетки. Щоправда, їм не вдалося потрапити на нагородження. За статуетками YUNA на сцену піднялися Ілля Парфенюк, Domiy, "Скай" та Артем Пивоваров.
Редакція сайту ТСН.ua побувала на урочистому врученні статуеток лауреатам і пропонує дізнатися, хто ж отримав омріяні статуетки YUNA-2025.
Переможцями премії YUNA-2025 стали:
Найкращий альбом: "Океан Ельзи" – "Той день"
Найкращий виконавець: Артем Пивоваров
Найкращий дует або колаборація: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Найкраща виконавиця: KOLA
Найкращий відеокліп: MONATIK – "А що?"
Найкращий попгурт:
Відкриття року: Domiy
Найкращий рок-гурт: "Океан Ельзи"
Найкраща пісня: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Найкращий хіп-хоп хіт: Parfeniuk — "Врубай"
Найкраще концертне шоу: "Океан Ельзи" – серія концертів "Той день"
Найкраща пісня до фільмі: MONATIK – "Старі фотографії"
Найкращий менеджмент артиста: MONATIK Corporation
Нагорода "За внесок в музичну культуру України": "Скай"
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