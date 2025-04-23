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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

YUNA-2025: імена всіх переможців музичної премії

Стало відомо, кому дісталися статуетки музичної премії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
YUNA

YUNA / © Пресслужба премії YUNA

У Києві, у "Жовтневому палаці" відгриміла 14-та за рахунком національна музична премія YUNA.

Нарешті стали відомі імена український артистів, які вибороли омріяні статуетки за досягнення в музиці за 2024 рік. Тріумфаторами року стали гурт "Океан Ельзи" та співак MONATIK, які вибороли по три статуетки. Щоправда, їм не вдалося потрапити на нагородження. За статуетками YUNA на сцену піднялися Ілля Парфенюк, Domiy, "Скай" та Артем Пивоваров.

Редакція сайту ТСН.ua побувала на урочистому врученні статуеток лауреатам і пропонує дізнатися, хто ж отримав омріяні статуетки YUNA-2025.

Переможцями премії YUNA-2025 стали:

Найкращий альбом: "Океан Ельзи" – "Той день"

Найкращий виконавець: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Найкращий дует або колаборація: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Найкраща виконавиця: KOLA

KOLA / © instagram.com/kola__official

KOLA / © instagram.com/kola__official

Найкращий відеокліп: MONATIK – "А що?"

Найкращий попгурт:

ADAM / © instagram.com/adamukraine

ADAM / © instagram.com/adamukraine

Відкриття року: Domiy

Найкращий рок-гурт: "Океан Ельзи"

“Океан Ельзи” / © instagram.com/okeanelzy_official

“Океан Ельзи” / © instagram.com/okeanelzy_official

Найкраща пісня: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Найкращий хіп-хоп хіт: Parfeniuk — "Врубай"

Найкраще концертне шоу: "Океан Ельзи" – серія концертів "Той день"

Найкраща пісня до фільмі: MONATIK – "Старі фотографії"

Найкращий менеджмент артиста: MONATIK Corporation

Нагорода "За внесок в музичну культуру України": "Скай"

"Скай"

"Скай"

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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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