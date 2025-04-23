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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2817
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1 хв

Масштабна повітряна тривога: яким областям загрожують дрони

У Повітряних силах повідомили, куди саме рухаються ворожі дрони.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Ввечері 23 квітня у низці областей України, зокрема на Київщині, оголошено повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів у повітряному просторі України.

У повідомленні попередили, що:

  • група БпЛА на Сумщині, в районі Конотопа рухається курсом на Чернігівщину;

  • кілька груп БпЛА на Чернігівщині — курсом на Мену та Ічню;

  • «Шахеди» на заході Полтавщини — в напрямку Черкащини;

  • група БпЛА в центрі Черкащини — курсом на Київщину;

  • дрони на півночі Донеччини прямують на північний захід.

Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі в Подільському та Шевченківському районах Полтави.

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