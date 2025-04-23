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Масштабна повітряна тривога: яким областям загрожують дрони
У Повітряних силах повідомили, куди саме рухаються ворожі дрони.
Ввечері 23 квітня у низці областей України, зокрема на Київщині, оголошено повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.
У Повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів у повітряному просторі України.
У повідомленні попередили, що:
група БпЛА на Сумщині, в районі Конотопа рухається курсом на Чернігівщину;
кілька груп БпЛА на Чернігівщині — курсом на Мену та Ічню;
«Шахеди» на заході Полтавщини — в напрямку Черкащини;
група БпЛА в центрі Черкащини — курсом на Київщину;
дрони на півночі Донеччини прямують на північний захід.
Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі в Подільському та Шевченківському районах Полтави.