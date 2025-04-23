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YUNA-2025: имена всех победителей музыкальной премии
Стало известно, кому достались статуэтки музыкальной премии.
В Киеве, в "Октябрьском дворце" отгремела 14-я по счету национальная музыкальная премия YUNA .
Наконец-то стали известны имена украинских артистов, которые завоевали заветные статуэтки за достижения в музыке за 2024 год. Триумфаторами года стали группа "Океан Эльзы" и певец MONATIK, которые получили по три статуэтки. Правда, им не удалось попасть на награждение. За статуэткам YUNA на сцену поднялись Илья Парфенюк, Domiy, "Скай" и Артем Пивоваров.
Редакция сайта ТСН.ua побывала на торжественном вручении статуэток лауреатам и предлагает узнать, кто же получил заветные статуэтки YUNA-2025.
Победителями премии YUNA-2025 стали:
Лучший альбом: "Океан Эльзы" – "Той день"
Лучший исполнитель: Артем Пивоваров
Лучший дуэт или коллаборация: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Лучшая исполнительница: KOLA
Лучший видеоклип: MONATIK – "А что?"
Лучшая поп-группа: ADAM
Открытие года: Domiy
Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"
Лучшая песня: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Лучший хип-хоп хит: Parfeniuk - "Врубай"
Лучшее концертное шоу: "Океан Эльзы" – серия концертов "Той день"
Лучшая песня к фильму: MONATIK – "Старі фотографії"
Лучший менеджмент артиста: MONATIK Corporation
Награда "За вклад в музыкальную культуру Украины": "Скай"