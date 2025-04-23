YUNA-2025: имена всех победителей музыкальной премии

YUNA / © Пресс-служба премии YUNA

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В Киеве, в "Октябрьском дворце" отгремела 14-я по счету национальная музыкальная премия YUNA .

Наконец-то стали известны имена украинских артистов, которые завоевали заветные статуэтки за достижения в музыке за 2024 год. Триумфаторами года стали группа "Океан Эльзы" и певец MONATIK, которые получили по три статуэтки. Правда, им не удалось попасть на награждение. За статуэткам YUNA на сцену поднялись Илья Парфенюк, Domiy, "Скай" и Артем Пивоваров.

Редакция сайта ТСН.ua побывала на торжественном вручении статуэток лауреатам и предлагает узнать, кто же получил заветные статуэтки YUNA-2025.

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Победителями премии YUNA-2025 стали:

Лучший альбом: "Океан Эльзы" – "Той день"

Лучший исполнитель: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Лучший дуэт или коллаборация: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучшая исполнительница: KOLA

KOLA / © instagram.com/kola__official

Лучший видеоклип: MONATIK – "А что?"

Лучшая поп-группа: ADAM

ADAM

Открытие года: Domiy

Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"

Лучшая песня: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучший хип-хоп хит: Parfeniuk - "Врубай"

Лучшее концертное шоу: "Океан Эльзы" – серия концертов "Той день"

Лучшая песня к фильму: MONATIK – "Старі фотографії"

Лучший менеджмент артиста: MONATIK Corporation

Награда "За вклад в музыкальную культуру Украины": "Скай"