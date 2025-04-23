Тарас Цымбалюк отреагировал на слухи, что СолоХа беременна от него

СолоХа и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/soloha_official

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Украинский актер Тарас Цымбалюк, который стал новым героем романтического реалити "Холостяк", прокомментировал слухи, что певица СолоХа беременна от него.

Так, на днях издание "УНІАН" опубликовало новость с ссылкой на собственные источники, что артист впервые станет отцом. Якобы певица СолоХа ждет ребенка от него. Тарас Цымбалюк отреагировал на сплетни вокруг его личной жизни. Актер заявил, что видел исполнительницу только один раз на репетиции спектакля "Спіймати Кайдаша". По словам Цымбалюка, именно там они и познакомились. Таким образом артист опроверг все слухи. В заключение он добавил, что теперь точно понял, что стал новым "Холостяком", ведь о нем активно стали сплетничать.

"Какие-то долбо*бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел один раз в жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от меня беременна. Ну, все — верю", — прокомментировал актер.

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Напомним, ранее в команде СолоХи реагировали на слухи о ее беременности от Тараса Цымбалюка. Редакции сайта ТСН.ua удалось получить комментарий, где также было опровержение этих сплетен.