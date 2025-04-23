Тарас Цимбалюк відреагував на чутки, що СолоХа вагітна від нього

СолоХа і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/soloha_official

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Український актор Тарас Цимбалюк, який став новим героєм романтичного реаліті "Холостяк", прокоментував чутки, що співачка СолоХа вагітна від нього.

Так, днями видання "Уніан" опублікувало новину із посиланням на власні джерела, що артист вперше стане батьком. Нібито співачка СолоХа чекає на дитину від нього. Тарас Цимбалюк відреагував на плітки довкола його особистого життя. Актор заявив, що бачив виконавицю лише один раз на репетиції вистави "Спіймати Кайдаша". За словами Цимбалюка, саме там вони й познайомилися. Тож, таким чином артист спростував всі чутки. Наостанок він додав, що тепер точно зрозумів, що став новим "Холостяком", адже про нього активно почали пліткувати.

"Якісь довбо**би розганяють новину, що акторка чи співачка, яку я бачив один раз у житті на репетиції, де я, власне, з нею й познайомився, від мене вагітна. Ну, все – вірю", - прокоментував актор.

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Зазначимо, раніше у команді СолоХи реагували на чутки про її вагітність від Тараса Цимбалюка. Редакції сайту ТСН.ua вдалося дістати коментар, де також було спростування цих пліток.