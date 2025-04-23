ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк відреагував на чутки, що СолоХа вагітна від нього

Артист прокоментував плітки довкола його особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
СолоХа і Тарас Цимбалюк

СолоХа і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/soloha_official

Український актор Тарас Цимбалюк, який став новим героєм романтичного реаліті "Холостяк", прокоментував чутки, що співачка СолоХа вагітна від нього.

Так, днями видання "Уніан" опублікувало новину із посиланням на власні джерела, що артист вперше стане батьком. Нібито співачка СолоХа чекає на дитину від нього. Тарас Цимбалюк відреагував на плітки довкола його особистого життя. Актор заявив, що бачив виконавицю лише один раз на репетиції вистави "Спіймати Кайдаша". За словами Цимбалюка, саме там вони й познайомилися. Тож, таким чином артист спростував всі чутки. Наостанок він додав, що тепер точно зрозумів, що став новим "Холостяком", адже про нього активно почали пліткувати.

"Якісь довбо**би розганяють новину, що акторка чи співачка, яку я бачив один раз у житті на репетиції, де я, власне, з нею й познайомився, від мене вагітна. Ну, все – вірю", - прокоментував актор.

Зазначимо, раніше у команді СолоХи реагували на чутки про її вагітність від Тараса Цимбалюка. Редакції сайту ТСН.ua вдалося дістати коментар, де також було спростування цих пліток.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie