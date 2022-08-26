- Дата публікації
-
- Категорія
- Гінекологія
- Кількість переглядів
- 10k
Здоров'я вагітної
Повʼязані теми
Публікації тегу
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гінекологія
- Кількість переглядів
- 3197
На шляху до вдалого ЕКЗ: навіщо потрібна преімплантаційна генетична діагностика
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Коронавірус
- Кількість переглядів
- 615
Як коронавірус впливає на вагітних і чи можна їм проходити вакцинацію: відповідь гінеколога
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 2312
Алкогольний синдром та порушення розвитку мови: що загрожує дітям, матері яких пили під час вагітності
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 8981
"Зробіть вакцину": чоловік померлої від коронавірусу породіллі емоційно звернувся до вагітних жінок
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 2321
Мама говорила: чи мають міфи про вагітність наукове підґрунтя
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Коронавірус
- Кількість переглядів
- 739
Чи можна вакцинуватися від COVID-19 вагітним та матерям, що годують: пояснення МОЗ
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 4992
У них двійнята: Джорджина Родрігес знову вагітна від Кріштіану Роналду
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 11k
Врятував тост з джемом: смачний сніданок допоміг англійці дізнатися про ускладнення під час вагітності
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 32k
В Індії 17-річна дівчина приховала вагітність і народила дитину за відео в YouTube