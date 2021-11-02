Мама говорила: чи мають міфи про вагітність наукове підґрунтя

Чому жінці при надії не можна вишивати?

Разом з немовлям у сучасні сім'ї нерідко приходять скандали. Освіта, а віднедавна і Інтернет, порушили монополію бабусь на єдино-правильні методи догляду. Але давати поради, починаючи з вагітності, вони не припинили. Чому жінці при надії не можна вишивати? Чи варто виганяти з дому котів? Чим може зашкодити фотосесії чи передчасна купівля пелюшок, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 листопада.

Наприклад, у селі на Прикарпатті Світлану залякують старші жінки. Мовляв: дитина заплутається у пуповині, бо вагітна вишиває, і плете.ще й через дроти переступає.

Чи варта ця сліпа віра у мудрість пращурів нервів та зіпсованих стосунків? Журналісти спробували розібратися у популярних міфах - чи є там реальна небезпека?

Етнологи аже, у давнину - що третє немовля не виживало. Відтак, вагітність справді ховали. Якщо дитина помре - менше пересудів. Навіть традиційний одяг скроєний для цього. український одяг - він так продуманий, що якщо одягнути на мене ще верхні шари одягу - можна ніколи не здогадатися, що я була вагітна А у радянські часи - не хвалилися, бо вважали вагітність непривабливою.

Гінекологиня елітного приватного пологового будинку каже: перелякані вагітні не раз приводили на приймання майбутню бабцю й прабабцю - задля пояснень.

Наприклад, коти - під забороною тільки нові. Не заводьте кошенят, хом'яків та морських свинок у перший триместр. Ви можете не встигнути адаптуватись до їхніх інфекцій. А от виганяти з дому тварин, до яких ваш організм звик - немає сенсу.

А ось жодних науково доведених заборон на стрижку вагітним немає. Щодо фарбування - його справді не радять у першому триместрі - як і будь-яку хімію. З четвертого місяця - прикрашайтесь на здоров’я.

А ось якщо жінки довго сидітимуть, то у дитини може статися гіпоксичний стан - він буде більш активно ворушитися і може статися обвиття. Якщо регулярно вставати, гуляти, хоч через дроти стрибати - у прикмети немає шансів справдитися, - кажуть лікарі.

Також читайте В Індії 17-річна дівчина приховала вагітність і народила дитину за відео в YouTube

А ось співвласниця крамниці одягу для немовлят каже, що родичі приходять на закупи лише на третій день від народження дитини. У давнину, каже етнологія, дитячий одяг, справді, не купували заздалегідь, бо дитячого одягу - як такого - не було! У жодному музеї ми не знайшли вбрання для немовлят: лише пелюшки та льолі для старших. А от колиски - виставляли напоказ і – о диво! – гойдали без дитини.

Але нові поради вже на підході - про те, що не можна показувати дитину у дзеркало. Двобій бабусь і здорового глузду - тільки починається.

Читайте також:

"Мама говорила" | Які медичні та етнографічні підвалини мають забобони про період вагітності

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання