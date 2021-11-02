Зеленський поспілкувався з Джонсоном: що обговорили

Зеленський здійснив спілкування з президентами й прем'єр-міністрами низки країн.
Перший день участі в роботі конференції ООН з питань зміни клімату COP26, що відкрилася в Глазго, президент України Володимир Зеленський завершив спілкуванням з президентами й прем'єр-міністрами низки країн під час офіційного прийняття від імені уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це інформує сайт глави української держави.
Глави держав та очільники урядів говорили як про важливі аспекти двосторонньої співпраці між країнами, так і про глобальні та регіональні виклики, пов'язані з кліматичними змінами, пандемією COVID-19, енергетичною кризою та безпековою ситуацією у Європі, зокрема на сході України, та світі.
Так, під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном були порушені важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонного співробітництва, європейського та світового порядку денного.
Також Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністрами Ізраїлю Нафталі Беннетом, Швеції Стефаном Льовеном, Грузії Іраклі Гарібашвілі, Люксембургу Ксав'є Бетелем, канцлером Австрії Александром Шалленбергом та президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.
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