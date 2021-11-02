Зеленский пообщался с Джонсоном: что обсудили

Зеленский осуществил общение с президентами и премьер-министрами ряда стран.
Первый день участия в работе конференции ООН по изменению климата COP26, открывшейся в Глазго, президент Украины Владимир Зеленский завершил общением с президентами и премьер-министрами ряда стран во время официального принятия от имени правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает сайт главы украинского государства.
Главы государств и главы правительств говорили как о важных аспектах двустороннего сотрудничества между странами, так и о глобальных и региональных вызовах, связанных с климатическими изменениями, пандемией COVID-19, энергетическим кризисом и ситуацией безопасности в Европе, в частности на востоке Украины и мире.
Так, во время беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были затронуты важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня.
Также Владимир Зеленский пообщался с премьер-министрами Израиля Нафтали Беннетом, Швеции Стефаном Левеном, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембургом Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом и президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Читайте также:
- В жилете из переработанного полиэстера: первый выход герцогини Кембриджской на саммите COP26
- Лидеры 120 стран, съехавшиеся на климатический саммит в Глазго, говорят о последней надежде спасения планеты
- Зеленский улетел в Великобританию, где выступит на конференции по изменению климата: подробности
- "Две экобомбы в центре Европы": Зеленский в Глазго рассказал, почему оккупированные Крым и Донбасс опасны для мира