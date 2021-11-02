Мама говорила: имеют ли мифы о беременности научную основу

Почему беременной женщине нельзя вышивать?

Вместе с младенцем в современные семьи нередко приходят скандалы. Образование, а недавно и Интернет, нарушили монополию бабушек на единственно-правильные методы ухода. Но давать советы, начиная с беременности, они не прекратили. Почему женщине при надежде нельзя вышивать? Стоит ли выгонять из дома кошек? Чем может повредить фотосессии или преждевременная покупка пеленок, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 1 ноября.

К примеру, в селе на Прикарпатье Светлану запугивают старшие женщины. Мол: ребенок запутается в пуповине, потому что беременная вышивает, и плетет. Еще и через провода переступает.

Достойна ли эта слепая вера в мудрость предков нервов и испорченных отношений? Журналисты попытались разобраться в популярных мифах – есть ли там реальная опасность?

Этнологи даже в древности — что третий младенец не выживал. Следовательно, беременность действительно хоронили. Если ребенок умрет – меньше кривотолков. Даже традиционная одежда скроена для этого. украинская одежда – она так продумана, что если одеть на меня еще верхние слои одежды – можно никогда не догадаться, что я была беременна А в советские времена – не хвастались, потому что считали беременность непривлекательной.

Гинеколог элитного частного роддома говорит: испуганные беременные не раз приводили на прием будущую бабушку и прабабушку — для объяснений.

Например, коты – под запретом только новые. Не заводите котят, хомяков и морских свинок в первый триместр. Вы не можете успеть адаптироваться к их инфекциям. А вот выгонять из дома животных, к которым ваш организм привык – нет смысла.

А вот никаких научно доказанных запретов на стрижку беременным нет. Относительно окраски – его действительно не советуют в первом триместре – как и любую химию. С четвертого месяца – украшайтесь на здоровье.

А вот если женщины будут долго сидеть, то у ребенка может произойти гипоксическое состояние – оно будет более активно шевелиться и может произойти обвитие. Если регулярно вставать, гулять, хоть через провода прыгать – у приметы нет шансов сбыться, – говорят врачи.

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А вот совладелица магазина одежды для младенцев говорит, что родственники приходят на закупки только на третий день рождения ребенка. В древности, говорит этнология, детскую одежду действительно не покупали заранее, потому что детской одежды — как таковой — не было! Ни в одном музее мы не нашли нарядов для младенцев: только пеленки и одежда для старших. А вот люльки – выставляли напоказ и – о чудо! – качались без ребенка.

Но новые советы уже на подходе – о том, что нельзя показывать ребенка в зеркало. Поединок бабушек и здравого смысла – только начинается.

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