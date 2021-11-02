В Украине начали производить собственные патроны: подробности

Только 13 стран в мире способны самостоятельно производить патроны.

Украина начинает выпускать собственные патроны. Впервые за годы Независимости украинские конструкторы разработали с нуля гранату для автоматического и подствольного гранатометов. Забой уже начинают выпускать на военном заводе в Шостке. Через несколько месяцев его планируют отправить в армию. Почему это так важно для армии, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 1 ноября.

Уникальные и крайне секретные кадры до сегодняшнего дня – это испытание нового, полностью украинского патрона. Гранату для автоматического гранатомета выстреливают на разные расстояния – и она уверенно уничтожает цели.

Гендиректор конструкторского бюро "Вектор" Виталий Жуков называет событие историческим. Считал, что только 12 стран в мире способны самостоятельно производить патроны. И вот сегодня уже можно громко сказать, появилась еще одна — Украина. На вопрос едва ли не хуже эти пушки старых советских, убеждает — лучшие. И демонстрирует еще одни кадры по испытаниям, а это уже стреляют на близкое расстояние – 10 метров и граната не взрывается, это сделали намеренно, говорит он, чтобы патрон не травмировал самого стрелка.

Забой разрабатывали почти два года, отмечает гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. И отмечает — эти гранаты в последние годы Украина закупала за границей. Сегодня об этом уже можно сказать открыто, потому что дефицита больше нет, через несколько месяцев новые патроны украинского производства поедут на фронт.

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Подствольные гранатометы – не слишком прицельное, но эффективное оружие. Стрелять с него можно и с шансов, летящих не слишком далеко, но способных сорвать атаку врага.

Гранаты для станковых гранатометов более мощные, летят до 2 км и ими уже можно нормально уничтожать враждебные цели. Еще одна особенность украинского патрона — во время рикошета или попадания в мягкий снег он все равно взорвется, сработает система самоликвидации — так надежнее. Будут производить новые патроны на "Шосткинском заводе "Импульс". Вслед за гранатами, там планируют наладить выпуск и других патронов, но об этом обещают рассказать чуть позже — пусть для врага это станет неприятной неожиданностью.

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