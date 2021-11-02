В України розпочали виробляти власні набої: подробиці

Лише 13 країн у світі здатні самотужки виробляти набої.

Україна починає випускати власні набої. Вперше за роки Незалежності українські конструктори розробили з "нуля" гранату для автоматичного та підствольного гранатометів. Набій уже починають випускати на військовому заводі у Шостці.За кілька місяців його планують відправити у військо. Чому це так важливо для армії, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 листопада.

Унікальні і вкрай секретні кадри до сьогоднішнього дня - це випробування нового, повністю українського набою. Гранату для автоматичного гранатомета вистріляють на різні відстані -- і вона впевнено знищує цілі.

Гендиректор конструкторського бюро "Вектор" Віталій Жуков називає подію історичною. Порахував, лише 12 країн у світі здатні самотужки виробляти набої. І от сьогодні вже можна голосно сказати, з"явилася ще одна - Україна. На запитання чи не гірші ці гармати за старі радянські, переконує - кращі. І демонструє ще одні кадри з випробувань. Ящики з набоями нещадно трусять і навіть кидають з висоти, а це вже стріляють на близьку відстань - 10 метрів і граната не вибухає. Це зробили навмисно, каже він, щоб набій не травмував самого стрільця.

Набій розробляли майже два роки, зауважує гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. І зауважує -- ці гранати останніми роками Україна закуповувала закордоном. Сьогодні про це вже можна сказати відкрито, бо дефіциту більше нема, за кілька місяців нові набої українського виробництва поїдуть на фронт.

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Підствольні гранатомети - не надто прицільна, але ефективна зброя. Стріляти з неї можна і з шанців, летить не надто далеко, але здатна зірвати атаку ворога.

Гранати для станкових гранатометів потужніші, летять до 2 кілометрів і ними уже можна нормально знищувати ворожі цілі. Ще одна особливість українського набою -- під час рикошету чи потрапляння у м"який сніг він все одно вибухне, спрацює система самоліквідації - так надійніше. Вироблятимуть нові набої на "Шосткинському заводі "Імпульс!. Слідом за гранатами, там планують налагодити випуск й інших набоїв, але про це обіцяють розповісти трохи згодом - хай для ворога це стане неприємною несподіванкою.

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