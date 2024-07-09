Що не можна підключати до генератора: ніколи не робіть цього

Під час довготривалих відключень електроенергії використання генераторів вважаються одним з оптимальних альтернативних джерел електроенергії. Але, щоб вони довго служили, так само як і інша побутова техніка, та загалом, щоб не наробити біди, необхідно дотримуватися певних правил експлуатації техніки. Зокрема існує цілий список техніки, приладів, які не можна підключати до генератора. Розповідаємо, які та чому.

Чому не всю техніку можна підключати до генератора

Якщо генератор призначений для живлення підключених до нього електроприладів, чому не можна підключити деякі їх різновиди? Річ у тому, що обмеження у правилах користування генераторами обумовлені показниками напруги та якості струму на виході.

Якість електричної енергії визначається напругою в мережі, формою синусоїди змінного струму та його частотою. Ці показники прописуються у нормативних документах, що додаються до електроприладів. І якщо відхилення напруги буде понад 10% від допустимих показників, або якщо коливання синусоїди на виході – понад 2,5%, це може призвести до виходу з ладу електронних систем. Особливо, це стосується електроніки з мікросхемами. Електроніка належить до «чуттєвої» до якості струму категорії. Таку техніку не можна підєднувати до генераторів, або використовувати для живлення лише інверторні генератори, які видають «ідеальний» струм.

Що не можна підключати до бензинового та дизельного генераторів

Якщо мова йде про класичні бензинові та дизельні генератори експерти не рекомендують підєднувати до них такі типи приладів як:

цифрові гаджети (смартфони, планшети, ноутбуки),

газові чи електричні котли з електронним типом керування,

циркуляційні насоси,

сучасні телевізори,

будь-яке медичне та лабораторне обладнання.

Усі вказані прилади працюють в обмеженому діапазоні вихідної напруги та вимагають стабільних показників змінного струму. Тому їх не можна безпосередньо підключати до звичайних генераторів.

Чим живити чутливу техніку

Для живлення чутливої техніки, а такою є практично вся техніка в сучасній квартирі, потрібно використовувати лише інверторні генератори. Такі генератори дорожчі на 20-25% від звичайного генератора, але вони видають «чисту» синусоїду напруги, тому до них можна під’єднувати майже усі побутові прилади.

Альтернативним рішенням є використання інверторного стабілізатора, який конвертує нестабільну напругу до допустимих показників та захищає електронні прилади від зниженої або підвищеної напруги.

Інверторні стабілізатори компактні, безшумні та демонструють найкращу точність стабілізації напруги, але й вони є й найдорожчими. Також, як стверджують експерти, підійдуть стабілізатори гібридного типу.

Поради щодо безпеки під час приєднання до генераторів

Важливо, щоб підключене навантаження відповідало можливостям генератора, наприклад, не можна використовувати генератор потужністю 5 кВт для живлення приймачів загальною потужністю 6-7 кВт. Якщо зробити таке підключення, з ладу вийде як сам генератор, так і підключені до нього приймачі, перевантаження може призвести до займання електроланцюгів. Не рекомендується використовувати генератори з мінімальним навантаженням – це призводить до передчасного зносу обладнання.

Генератор повинен бути правильно заземлений, рекомендується під'єднати його до портативного переривача ланцюга замикання на землю (GFCI).

Якщо необхідно використовувати подовжувач, оберіть зовнішній кабель з номінальною потужністю, яка може витримати загальне навантаження від приладів та пристроїв, які ви живитимете.

У разі використання генератора на вулиці переконайтеся в тому, що на нього не потрапляє дощ, сніг та інші опади. Волога є причиною короткого замикання.

Перед вимкненням генератора слід вимкнути всі приймачі, підключені до нього.

Не заправляйте генератор під час роботи, тому що його частини будуть гарячими. Вимкніть генератор і дайте йому охолонути.

Зберігайте паливо для вашого генератора в закритих контейнерах за межами приміщення, далеко від джерел тепла.

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