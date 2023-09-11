Як носити сорочки жінкам: тренди 2023 року

Як модно носити сорочки 2023 року, які сорочки в тренді цього сезону

Незалежно від стилю одягу та уподобань без стильних сорочок жіночий гардероб ніяк не обійдеться. 2023 року дизайнери пропонують варіації сорочок у різних стилях - класичному, подовжені або, навпаки, укорочені сорочки, з незвичайними рукавами, різноманітними принтами.

Якщо згадати історію, сорочки були запозичені із чоловічого гардероба та використовувалися насамперед в ділових луках. І сьогодні роль модних жіночих сорочок у діловому стилі залишаються важливими, адже стильні сорочки – це завжди безпрограшний варіант для офісу.

Але крім цього різноманітні стилі трендових сорочок дозволяють неповторно виглядати у повсякденному житті, на прогулянці, будь-якій вечірці, що робить їх для жінок безперечним «must have».

Трендовими відтінками сорочки у цьому сезоні будуть білий, червоний, сірий, чорний та блакитний. Сорочки можуть бути як в одному кольорі, так і в комбінації різних кольорів, з принтами в клітину, смужку, абстрактними візерунками та квітковими орнаментами.У тренді моделі сорочки в подовженому варіанті, короткі та сорочки oversize.

Як носити сорочки

Сорочки можна заправляти та носити вільно, разом зі штанами, спідницями, джинсами, шортами та платтями.

Класичний спосіб - заправити та підвернути рукави. Одягти сорочку таким чином можна з елегантною спідницею, джинсами, штанами, куди завгодно - до офісу і на вечірку.

Заправити лише частину подолу. Актуальний і вільний спосіб носити сорочки за розміром, так і варіанти oversize. Недбало заправте передню частину подолу сорочки в джинси або строгу спідницю та стильний образ на стику класики та кежуалу готовий.

Зав'язавши на вузол. Таким чином можна носити сорочку не лише у відпустці, а, якщо правильно підібрати низ на прогулянку, вечірку, зустріч.

Не заправляючи. Широка сорочка навипуск - найкраща ідея для луків у стилі кежуал. На піку популярності моделі із довгими рукавами.

Спустивши на плечі - це неймовірно сексуальний спосіб носити чоловічу сорочку. Сміливо оголюйте одне або два плечі, особливо якщо носите сорочку блакитного або білого кольору.

Задом наперед один з найоригінальніших способів носити звичайну сорочку. Для цього потрібно застебнути сорочку на спині на кілька гудзиків або зав'язавши ззаду на вузол. Найкраще сорочка "задом наперед" буде виглядати з джинсами.

Однотонну довгу сукню-сорочку можна поєднати зі спідницею. Для цього можна її вдягнути під спідницю, залишивши край виглядати з-під подолу. Для такого поєднання підійдуть спідниці лаконічного крою та середньої довжини.

Які сорочки носити 2023 року

Справжнім хітом сезону 2023 є білі сорочки для жінок, які завжди виглядають бездоганно та ефектно. Це може стати стильна сорочка в білому кольорі прямого крою, оверсайз, подовжена чи коротка.

Модні сорочки в клітинку – біло-блакитного, червоно-білого, а також інші варіанти поєднань кольорів дозволять створювати чудові образи у поєднанні з джинсами, шортами та спідницями.

Не менш популярні стильні сорочки в смужку біло-блакитного поєднання кольорів. Цікавими будуть і темні сорочки у смужку, червоно-білі сорочки, а також чорна смужка на світлій сорочці

Які сорочки модні

Незвичайний популярними сорочками в цьому сезоні є сорочки оверсайз, подовжені сорочки. Модниці встигли полюбити цю модель сорочки, що виглядає нетривіально і дозволяє створювати луки, що запам'ятовуються та приховати недоліки фігури, якщо вони є.

Стильні оверсайз і подовжені сорочки можуть бути монохромному рішенні, як, наприклад, білі сорочки, так і в смужку. Носити подовжені та оверсайз сорочки можна і «вільно», і заправивши усередину, поєднуючи як зі спідницями, так і з джинсами.

Сорочка оверсайз

Стильні ділові сорочки найкраще поєднувати зі спідницею-олівцем, прямими штанами та жіночими офісними костюмами, що дозволять бездоганно виглядати в офісі.

Сорочки в діловому стилі

Джинсові сорочки будуть актуальними як на кожен день, так і для особливих випадків. Вони мають гарний вигляд у стилях кежуал, спорт-шик, гранж тощо.

Джинсові сорочки

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