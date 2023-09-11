Как носить рубашки женщинам: тренды 2023 года

Как модно носить рубашки 2023 года, какие рубашки в тренде этого сезона

Независимо от стиля одежды и вкусов без стильных рубашек женский гардероб никак не обойдется. 2023 дизайнеры предлагают вариации рубашек в разных стилях — классическом, удлиненные или, наоборот, укороченные рубашки, с необычными рукавами, разнообразными принтами.

Если вспомнить историю, рубашки были взяты из мужского гардероба и использовались прежде всего в деловых луках. И сегодня роль модных женских рубашек в деловом стиле остаются важными, ведь стильная рубашка – это всегда беспроигрышный вариант для офиса.

Но кроме этого разнообразные стили трендовых рубашек позволяют неповторимо смотреться в повседневной жизни, на прогулке, любой вечеринке, что делает их для женщин бесспорным "must have".

Трендовыми оттенками рубашки в этом сезоне будут белый, красный, серый, черный и голубой. Рубашки могут быть как в одном цвете, так и в комбинации разных цветов, с принтами в клетку, полоску, абстрактными узорами и цветочными орнаментами.

Как носить рубашки

Рубашки можно заправлять и носить свободно вместе с брюками, юбками, джинсами, шортами, юбками и платьями.

Классический способ – заправить и подвернуть рукава. Надеть рубашку таким образом можно с элегантной юбкой, джинсами, брюками, куда угодно - в офис и вечеринку.

Заправить только часть подола. Актуальный и свободный способ носить как рубашки по размеру, так и варианты oversize. Небрежно заправьте переднюю часть подола рубашки в джинсы или в строгую юбку и стильный образ на стыке классики и кэжуала готов.

Завязав на узел. Таким образом можно носить рубашку не только в отпуске, а если правильно подобрать низ, на прогулку, вечеринку, встречу.

Не заправляя. Широкая рубашка на выпуск – лучшая идея для луков в стиле кэжуал. На пике популярности модели с длинными рукавами.

Спустив на плечи – это невероятно сексуальный способ носить мужскую рубашку. Смело оголяйте одно или два плеча, особенно если носите рубашку голубого или белого цвета.

Задом наперед один из самых оригинальных способов носить обычную рубашку. Для этого нужно застегнуть рубашку на спине на несколько пуговиц или завязав сзади на узел. Лучше всего рубашка "задом наперед" будет смотреться с джинсами.

Однотонное длинное платье-рубашку можно соединить с юбкой. Для этого можно ее надеть под юбку, оставив край выглядывать из-под подола. Для такого сочетания подойдут юбки лаконичного кроя и средней длины.

Какие рубашки носить в 2023 году

Настоящим хитом сезона 2023 года являются белые рубашки для женщин, которые всегда выглядят безупречно и эффектно. Это может стать стильная рубашка в белом цвете прямого кроя, оверсайз, удлиненная или короткая.

Модные рубашки в клетку – бело-голубого, красно-белого, а также другие варианты цветовых сочетаний позволят создавать великолепные образы в сочетании с джинсами, шортами и юбками.

Не менее популярны стильные рубашки в полоску бело-голубого цветового сочетания. Интересны будут и темные рубашки в полоску, красно-белые рубашки, а также черная полоска на светлой рубашке.

Какие рубашки модные

Необычными популярными рубашками в этом сезоне являются рубашки oversize, удлиненные рубашки. Модницы успели полюбить эту модель рубашки, которая выглядит нетривиально и позволяет создавать запоминающиеся образы и скрыть недостатки фигуры, если они есть.

Стильные оверсайзы и удлиненные рубашки могут быть монохромном решении, как, например, белые рубашки, так и в полоску. Носить удлиненные и оверсайз рубашки можно и свободно, и заправив внутрь, сочетая как с юбками, так и с джинсами.

Рубашка оверсайз

Стильные деловые рубашки лучше всего сочетать с юбкой-карандашом, прямыми брюками и женскими офисными костюмами, позволяющими безупречно выглядеть в офисе.

Рубашки в деловом стиле

Джинсовые рубашки будут актуальны как на каждый день, так и для особых случаев. Они выглядят хорошо в стилях кэжуал, спорт-шик, гранж и т.д.

Джинсовые рубашки

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