Чехія має намір долучитися до навчання українських військових

У Чехії мають намір залучити українських військових до навчань на території своєї країни.

Наразі щодо військової підготовки ведуться переговори.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє видання Novinky.

"На даний момент ведуться інтенсивні переговори про те, як Чехія могла б брати участь у деяких навчаннях українських збройних сил на території Чехії", – сказала вона.

Чернохова також заявила про необхідність модернізації чеської армії, на тлі війни Росії проти Україні.

Також міністерка оборони зазначила, що досі Чехія підтримувала Україну зброєю та ремонтом техніки.

За її словами, Чехія відправила до України невстановлену кількість танків Т-72, реактивних систем залпового вогню РМ-70 на шасі Tatra, гаубиць DANA.

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