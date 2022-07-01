Миколаїв: окупанти вдарили ракетами по підприємству, одну збила ППО 

Сьогодні, 1 липня, російські окупанти знову вдарили ракетами по прифронтовому Миколаєву.

Про вибухи у місті повідомив о 05:04 ранку мер міста Олександр Сєнкевич, пізніше "прильоти" підтвердили в обласній військовій адміністрації.

За словами голови ОВА Віталія Кіма, ворог влучив по підприємству – там минулося без жертв, а ще одну ракету збила ППО.

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У зведенні обласної адміністрації йдеться про те, що у Первомайському районі спрацювала ППО, збита ракета орієнтовно впала на кордоні з Кіровоградською областю. Її досі шукають.

Нагадаємо, ракети X-22 влучили в багатоквартирний будинок та базу відпочинку в Білгород-Дністровському району Одеської області. Вже відомо про 18 загиблих, серед яких двоє дітей. Ще 31 людина постраждала.

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