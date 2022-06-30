Україну підкорити неможливо - Джонсон про втечу окупантів з острова Зміїний

Україну підкорити неможливо - Джонсон про втечу окупантів з острова Зміїний

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відреагував на звільнення українськими силами острова Зміїний. Він сказав, що "Україну підкорити неможливо".

Також він додав, що в кінцевому підсумку очільнику Кремля Володимиру Путіну виявиться неможливим підпорядкувати собі країну, оскільки вона не визнає його диктаторського правління.

Про це повідомляє BFM TV.

"Якщо вам потрібні докази неймовірної здатності українців чинити опір, долати негаразди і відштовхувати росіян, подивіться на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися", - сказав він.

Нагадаємо, 30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти поспіхом залишили острів Зміїний. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами.

Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "кроком доброї волі". Мовляв, виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.

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