Вона неймовірна: Мей Маск прийшла на вечірку у Нью-Йорку в жакеті від українського бренду

Вона неймовірна: Мей Маск прийшла на вечірку у Нью-Йорку в жакеті від українського бренду

74-річна мати Ілона Маска – модель та бізнесвумен Мей Маск – відвідала захід у Нью-Йорку – презентацію колаборації бренду The Blonds та Motorola Razr.

Вечірка була організована на честь Прайда. Також на заході бренди представили ексклюзивну лімітовану колекцію ремінців для телефонів, виручені кошти від продажів яких передадуть до організації, що бореться проти дискримінації ЛГБТК+.

Для цього яскравого заходу Маск одягла не менш яскравий лук, в якому поєднала червоні штани, величезні прикраси, чорну водолазку та стильний подовжений жакет від українського бренду Pure creative project. Яскравим та тематичним доповненням луку став макіяж у вигляді веселки, яка є прапором ЛГБТ.

Мей Маск / Фото: Getty Images

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