У червоній сукні з асиметричним верхом: ефектний вихід дружини прем'єр-міністра Іспанії

У червоній сукні з асиметричним верхом: ефектний вихід дружини прем'єр-міністра Іспанії

Марієя Бегонья Гомес Фернандес обрала для походу у музей образ lady in red.

В межах саміту НАТО для його членів організували і культурну програму. Політики та їхні другі половинки відвідали музей Прадо у Мадриді, який входить до першої двадцятки найвідвідуваніших художніх музеїв світу.

Марія Бегонья Гомес Фернандес / Фото: Associated Press

До музею прийшли також і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес з дружиною Марією Бегоньєю Гомес Фернандес.

Марія мала прекрасний вигляд. Вона була одягнена у червону сукню з асиметричним верхом довжини міді. Вбрання Фернандес скомбінувала з бежевими замшевими туфлями.

Марія Бегонья Гомес Фернандес і Педро Санчес / Фото: Getty Images

Свій аутфіт вона доповнила гарним укладанням, макіяжем з акцентом на червоній помаді та лаконічними сережками.

Марія Бегонья Гомес Фернандес / Фото: Getty Images

Марія Бегонья Гомес Фернандес / Фото: Associated Press

Педро Санчес був одягнений у чорний костюм, блакитну сорочку і червону краватку.

До музею Прадо прийшли також президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон таПрем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо зі своєю дружиною Аннік Пендерс.

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