ФІФА відібрала у Ярмоленка автогол у матчі відбору на ЧС-2022

ФІФА відібрала у Ярмоленка автогол у матчі відбору на ЧС-2022

Форварда збірної України з футболу Андрія Ярмоленка позбавили національного антирекорду. Україна знову не має жодного автоголу в офіційних матчах чоловічої збірної з футболу.

ФІФА внесла правки до фінального протоколу матчу плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2022 між збірними Уельсу та України (1:0).

Про це повідомляє пресслужба збірної Уельсу в Twitter.

Автогол українця Андрія Ярмоленка було переписано на капітана валлійців Гарета Бейла.

Таким чином, "синьо-жовті" знову не мають жодного автоголу в офіційних матчах чоловічої збірної з футболу. М'яч Ярмоленка вважався першим за існування команди. За всю історію українці лише двічі забивали у власні ворота, і це було в товариських матчах. Ними відзначилися Олександр Кучер (проти Австрії в 2011) та Віталій Миколенко (проти Франції в 2020).

Нагадаємо, що київське "Динамо" в другому матчі літнього тренувального збору поступилося швейцарській "Лозанні".

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