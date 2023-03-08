Фронт, битва за Бахмут і внутрішні санкції: Зеленський озвучив пріоритети

Президент запевнив, що робиться все для того, щоб тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в бою.

Президент України Володимир Зеленський назвав два свої пріоритети, серед яких фронт і внутрішня безпека. Щодо другого, то глава держави анонсував нові санкції від РНБО.

Про це президент повідомив у відеозверненні 8 березня.

"Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави", – розповів Зеленський.

Він подякував кожному українському воїнові, який бореться, захищає позиції, відбиває штурми, "допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій".

"Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це – люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою", – зазначив глава держави.

Він також анонсував, що невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проєкти санкційних рішень.

"Готуємо нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський пояснив, чому важливо утримувати Бахмут. Адже в іншому разі окупанти матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході – Краматорська та Слов’янська.

Зеленський також інформував, що рішення не відходити від Бахмута і посилюватися там є спільною позицією його та генералів Олександра Сирського і Валерія Залужного.

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