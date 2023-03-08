Фронт, битва за Бахмут и внутренние санкции: Зеленский озвучил приоритеты

Президент заверил, что делается все для того, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу – успех Украины в бою.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два своих приоритета, среди которых фронт и внутренняя безопасность. Что касается второго, то глава государства анонсировал новые санкции от СНБО.

Об этом президент сообщил в видеообращении 8 марта.

"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу – на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства ", – рассказал Зеленский.

Он поблагодарил каждого украинского воина, который борется, защищает позиции, отражает штурмы, "помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой".

"Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте, это – люди, это стойкость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою", – отметил глава государства.

Он также анонсировал, что вскоре состоится новое заседание СНБО и есть соответствующие проекты санкционных решений.

"Готовим новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подвешивать прочность нашего общества. Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет", – сказал Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский объяснил, почему важно удерживать Бахмут. Ведь в противном случае у оккупантов будет "открытый путь" для захвата ключевых городов на востоке — Краматорска и Славянска.

Зеленский также информировал, что решение не отходить от Бахмута и усиливаться там является общей позицией его и генералов Александра Сырского и Валерия Залужного.

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