Путін назвав мету зустрічі з Байденом

У Кремлі говорять, що у економік Росії і США є взаємна зацікавленість.

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом хоче відновити контакти.

Про це повідомляє ТАСС.

Путін заявив в інтерв'ю "Росія 1", що у економік Росії і США є взаємна зацікавленість. Російський президент хоче налагодити діалог по напрямках, що "становлять взаємний інтерес".

"Багато компаній американські хочуть працювати у нас. Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Це що, йде хіба на користь американській економіці?" - сказав він.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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