Путин назвал цель встречи с Байденом

В Кремле говорят, что в экономик России и США есть взаимная заинтересованность.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом хочет восстановить контакты.
Об этом сообщает ТАСС.
Путин заявил в интервью "Россия 1", в экономик России и США есть взаимная заинтересованность. Российский президент хочет наладить диалог по направлениям, "представляющих взаимный интерес".
"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытягивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве в пользу американской экономике?" — сказал он.
Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.