Путин назвал цель встречи с Байденом

В Кремле говорят, что в экономик России и США есть взаимная заинтересованность.

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом хочет восстановить контакты.

Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил в интервью "Россия 1", в экономик России и США есть взаимная заинтересованность. Российский президент хочет наладить диалог по направлениям, "представляющих взаимный интерес".

"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытягивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве в пользу американской экономике?" — сказал он.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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