Рада розблокувала підписання закону про олігархів

Закон про олігархів невдовзі набуде чинності.

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради депутати не підтримали 12 постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення законопроєкту про олігархів №5599. Так, цей документ розблокований і невдовзі він набуде чинності.

Про це сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу.

За його слова, закон про олігархів – це один з тих кроків, які парламентарі здійснювали з 2019 року на подолання олігархічної системи. До них він також відносить: закон про автоматичний обмін податкової інформації з понад 100 країн світу, антиофшорний закон, зміни в законодавстві про фінансовий моніторинг, закон про БЕБ та інші.

"А також рішення РНБО щодо санкційних списків і антиолігархічний пакет – ухвалені вже закони №№5599 і 5600 про усунення податкових пільг, що були надані олігархату протягом останніх десятиліть, і який голосуватимуть в четвер", – розповів він.

Наразі закон про олігархів наразі відправили до профільного комітету, який подасть свої пропозиції, а потім спрямує документ спікеру Руслану Стефанчуку на підписання.

"Спікер може скористатися статтею 131 Регламенту і винести на голосування в залу деякі статті цього документу або ж підпише в тому вигляді, в якому він є. Тож чекаємо висновку комітету", – додав політик.

Голова податкового комітету не виключає судових позовів стосовно закону, будуть спроби затримати набуття чинності законом, щоб він не запрацював.

Що передбачає закон про олігархів?

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування. Статус олігарха громадянин отримує, коли відповідатиме хоча б трьом з чотирьох визначених в законі ознак:

1) особа бере участь у політичному житті України;

2) має значний вплив на ЗМІ;

3) є кінцевим бенефіціарним власником компанії/компаній, які є природними монополіями або займають монопольне (домінуюче) становище на ринку (частка ринку від 35%);

4) Вартість активів цього олігарха (в тому числі компаній, бенефіціаром яких він є) має перевищувати один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, або 2,379 млрд грн. При в розрахунок не беруться актив, що належать особі у засобах масової інформації".

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