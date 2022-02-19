У Харкові триває вишкіл Нацкорпусу

У Харкові близько 800 людей долучилися до вишколу з основ цивільної оборони, який проводить Громадський штаб оборони за підтримки Національного Корпусу.

Навчання відбуваються в рамках кампанії "Не панікуй' Готуйся!". Програма передбачає заняття з тактики, парамедицини, основ поводження зі зброєю, мінно-саперної справи та картографії.

Водночас подібні вишколи в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" відбуваються також у Львові, Черкасах, Чернігові, Житомирі та інших містах. Як повідомляють організатори, впродовж 19-20 лютого вишколи охоплять загалом 15 міст України.

Як відомо, з квітня 2021 року Росія накопичує військові сили на кордоні з Україною. 18 лютого президент США Джозеф Байден з посиланням на розвідку заявив, що Путін ухвалив рішення про повномасштабний наступ.