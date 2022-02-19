В Харькове идет обучение Нацкорпуса

В Харькове около 800 человек присоединились к военной подготовке по основам гражданской обороны, который проводит Общественный штаб обороны при поддержке Национального Корпуса.

Учения проходят в рамках кампании "Не паникуй. Готовься!". Программа предусматривает занятия по тактике, парамедицине, основ обращения с оружием, минно-саперному делу и картографии.

В то же время подобные выучки в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" проходят также во Львове, Черкассах, Чернигове, Житомире и других городах. Как сообщают организаторы, в течение 19-20 февраля военные школы охватят всего 15 городов Украины.

Как известно, с апреля 2021 Россия накапливает военные силы на границе с Украиной. 18 февраля президент США Джозеф Байден со ссылкой на разведку заявил, что Путин принял решение о полномасштабном наступлении.