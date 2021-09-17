Зеленський вирушить до Нью-Йорку 20 вересня: програма візиту

Президент візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою.
Президент України Володимир Зеленський відправиться до США 20 вересня, де візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.
Про це у п'ятницю, 17 вересня, заявив речник глави держави Сергій Нікіфоров під час брифінгу.
"У понеділок почнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою", - зазначив він.
За словами Нікіфорова, у Зеленського запланована низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.
Нагадаємо:
- Раніше спікер українського лідера розповів, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи і може запросити країни приєднається до підписаної 23 серпня декларації.