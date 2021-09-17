Зеленский отправится в Нью-Йорк 20 сентября: программа визита

Президент примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, где примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров во время брифинга.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", — отметил он.

По словам Никифорова, у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН, с представителями бизнеса и украинской общиной в США.

Напомним:

Ранее спикер украинского лидера рассказал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы и может пригласить страны присоединится к подписанной 23 августа декларации.

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