Скорпионам стоит создать финансовый план, а Весам – продемонстрировать характер: гороскоп по картам Таро на 24 января 2025 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 января 2025 года рассказывает, что Львам следует быть осторожными, а Девам будет трудно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 января 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Учитесь вперед на всех парах. В отношениях продемонстрируйте страсть. Смело двигайте навстречу приключениям на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Время для улучшения финансовой ситуации пришло. В отношениях выберите общую финансовую цель и ищите лучшую работу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. Не растеряйте этого. В любви позвольте быть немного слабее. А на работе продемонстрируйте характер.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Дела улучшаются. Наслаждайтесь отношениями. А в движении по карьерной лестнице не бойтесь выражать собственное мнение.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. В отношениях и в общении с коллегами следует проявить сильную осторожность.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях не берите на себя лишнюю обузу. А на работе избегайте конфликтных ситуаций.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Продемонстрируйте характер. В отношениях покажите страсть. А у рабочих вызвал проявить силу воли.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Создайте финансовый план. В отношениях остерегайтесь аферистов. На работе положите начало новому проекту.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви раскройте более широкое сердце. А на работе прислушивайтесь к голосу сердца.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесница"

Все меняется. Следует отправиться в романтическое путешествие со второй половинкой. А на работе возможны командировки.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Ожидайте чего-то нового в жизни. Отношения претерпевают изменения. А на работе позаботьтесь о финансовой подушке.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Пора вспомнить о старых друзьях. В отношениях посмотрите вместе старый фильм. А на работе найдите единомышленников.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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