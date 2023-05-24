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"Бавовна" в центре Белгорода: новые детали инцидента

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
473
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в центре Белгорода: новые детали инцидента

В приграничном регионе РФ прогремел взрыв / Фото: из соцсетей

Беспилотник якобы сбила местная ПВО.

В результате взрыва в центре Белгорода, произошедшего вечером вторника, 23 мая, пострадал автомобиль. На месте инцидента работают чрезвычайники.

Город атаковал БпЛА, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Чиновник страны-агрессорки отметил, что беспилотник над Белгородским районом сбила ПВО.

Ранее мы сообщали, что издание The New York Times сообщило, что украинские военные не участвовали в рейде в Белгородской области, они защищали границу.

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Дата публикации
Просмотры
473
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