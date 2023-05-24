Звуки взрывов слышно в Черниговской области

В регионе объявлена воздушная тревога.
В ночь на среду, 24 мая, в Черниговской области раздался взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные паблики.
Предварительно, в регионе работает ПВО. В мониторинговых чатах сообщили о вероятной атаке БпЛА. Официальных комментариев пока нет.
По состоянию на 00:44, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Напомним, в ночь на 23 мая украинские защитники сбили по меньшей мере четыре иранских "шахеда".
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