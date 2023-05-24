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Звуки взрывов слышно в Черниговской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1191
Время на прочтение
1 мин
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Звуки взрывов слышно в Черниговской области

Взрывы раздались на Черниговщине ночью 24 мая / Фото: ТСН.ua

В регионе объявлена воздушная тревога.

В ночь на среду, 24 мая, в Черниговской области раздался взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные паблики.

Предварительно, в регионе работает ПВО. В мониторинговых чатах сообщили о вероятной атаке БпЛА. Официальных комментариев пока нет.

По состоянию на 00:44, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Напомним, в ночь на 23 мая украинские защитники сбили по меньшей мере четыре иранских "шахеда".

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1191
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