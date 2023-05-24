ПЦУ готовится перейти на новый календарь: что известно

Православная церковь готовится перейти на новый календарь. Когда это произойдет, есть ли консенсус по этому вопросу в ПЦУ и как отреагируют верующие, рассказал митрополит Переяславский и Александр Вишневский (Драбинко) в эфире общенационального телемарафона.

Драбинко рассказал, что на заседании синода ПЦУ во вторник, 23 мая, иерархи обсудили вопросы реформы церковного календаря – возможность перехода на Новоюлианский календарь, фактически совпадающий с Григорианским.

Митрополит Александр напомнил, что Новоюлианским календарем пользуется большая часть православных церквей мира, начиная с Константинопольской, Греческой, Румынской, Польской.

"Завтра (24 мая. – Ред.) этот вопрос будет вынесен на обсуждение Архиерейского собора, который будет проходить в Трапезном храме в Киево-Печерской Лавре. Будут присутствовать все епископы, которые проводили на местах обсуждения этого вопроса со своей паствой – священниками, верующими", – говорит Драбинко.

По его словам, на заседании синода все принимавшие в нем участие епископы приняли это решение.

"Думаю, завтрашнее решение всего епископата было таким же, если не единогласным, то подавляющим большинством будет принято решение о переходе ПЦУ на Новоюлианский календарь", — предполагает иерарх.

Однако Драбинко отмечает, что это решение будет не обязательно для всех, принудительного навязывания не будет. Какие приходы пожелают совершать богослужения по старому стилю, у них будет такая возможность.

Ранее митрополит Епифаний прокомментировал, когда ВТО перейдет на новый календарь.

Календарный вопрос в церкви: что нужно знать

Напомним, что традиционно православные и греко-католики Украины недавно использовали в церковной жизни юлианский календарь. Этот календарь также используют Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.

Однако в последнее время в обеих Церквах – ПЦУ и УГКЦ – звучали призывы о необходимости перехода на новый стиль. Это позволит в частности праздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством христианских стран.

Новоюлианский календарь – усовершенствованная форма Юлианского календаря. Большое количество украинских приходов в диаспоре уже много лет придерживаются нового стиля. Большинство православных церквей, в том числе и Вселенский патриархат, также живут по Новоюлианскому календарю.

Заметим, что в случае перехода православных Украины на Новоюлианский календарь исчисление даты Пасхи будет происходить по-прежнему. Поэтому римо-католики и православные будут праздновать Пасху в разные дни.

Напомним, УГКЦ от 1 сентября 2023 года внедряет новый календарь. Однако некоторые приходы по желанию могут пользоваться Юлианским календарем до 2025 года.

Ранее Волынская епархия ПЦУ решила праздновать религиозные праздники по Новоюлианскому календарю.

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