Захватчики атаковали шесть общин Сумской области: есть повреждения

Во вторник, 23 мая, оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов и 10 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Великописаревская община: атака из минометов – 7 взрывов. По окрестностям пгт Великая Писаревка россияне били из РСЗО, в результате чего поврежден частный жилой дом, гараж, автокран, трактор, его прицеп и сеялка.

Новослободская община: оккупанты скинули 3 мины.

Шалыгинская община: обстрел из артиллерии – 5 взрывов.

Белопольская община: минометный обстрел – 11 взрывов.

Юнакиевская община: обстрел из миномета – 5 взрывов.

Краснопольская община: враг сбросил 6 мин.

Предварительно человеческих жертв нет.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украине хватит сил освободить все свои территории. Украинские военные будут продвигаться не только на Бахмутском направлении, но и на всех временно оккупированных территориях, отметил он.