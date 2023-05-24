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Захватчики атаковали шесть общин Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики атаковали шесть общин Сумской области: есть повреждения

В Сумской области зафиксировали 37 взрывов в сутки

Россияне повредили жилой дом.

Во вторник, 23 мая, оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов и 10 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Великописаревская община: атака из минометов – 7 взрывов. По окрестностям пгт Великая Писаревка россияне били из РСЗО, в результате чего поврежден частный жилой дом, гараж, автокран, трактор, его прицеп и сеялка.
  • Новослободская община: оккупанты скинули 3 мины.
  • Шалыгинская община: обстрел из артиллерии – 5 взрывов.
  • Белопольская община: минометный обстрел – 11 взрывов.
  • Юнакиевская община: обстрел из миномета – 5 взрывов.
  • Краснопольская община: враг сбросил 6 мин.

Предварительно человеческих жертв нет.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украине хватит сил освободить все свои территории. Украинские военные будут продвигаться не только на Бахмутском направлении, но и на всех временно оккупированных территориях, отметил он. 

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Дата публикации
Просмотры
428
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