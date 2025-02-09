Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснил, как избежать триумфа Путина в Украине. Так, нашему государству нужно дать гарантии безопасности.

Об этом Джонсон написал в колонке для Daily Mail.

Он считает, что нельзя надеяться закончить войну каким-либо территориальным разделением – не только потому, что было бы в принципе неправильно отдавать украинские земли захватчику, но и потому, что эта война не в первую очередь за территорию. Речь идет о судьбе. То есть о том, где есть Украина, что такое Украина и разрешено ли украинцам решать это самим. Джонсон акцентировал: украинцы никогда не примут какого-то "соглашения", которое просто заморозит конфликт и позволит Путину сохранить контроль над завоеванными им землями.

"Якщо ми не вирішимо долю України як частини Заходу, захищеної західними гарантіями безпеки, Путіну буде гарантовано тріумф. Він збереже те, що має, і використовуватиме своє становище для дестабілізації та нападу на Україну будь-якими засобами, допоки уряд Києва не впаде, не вибухне громадянська війна, і вся деморалізована країна не повернеться на його згубну орбіту", – написав Джонсон.

По словам политика, Путин хочет убедить украинцев в том, что "Запад их подвел".

"Настал момент шокировать Путина силой нашей решимости, и если кто-то и может совершить такой шок, то это Дональд Трамп", – добавил Борис Джонсон.

В конце концов, отмечает Джонсон, Великобритания, Франция и другие должны быть готовы выступить в защиту Украины после прекращения огня, четко понимая, что она теперь находится на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО.

"Ничего другого не получится ни для Украины, ни для мира. Эта война закончится только тогда, когда Путин наконец-то поймет, что Украина никогда не вернется под его каблуки", – резюмировал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко обругал российского диктатора и напомнил Путину, что Российской империи "больше нет".

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