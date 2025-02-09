Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пояснив, як уникнути тріумфу Путіна в Україні. Так, нашій державі потрібно дати гарантії безпеки.

Про це Джонсон написав у колонці для Daily Mail.

Він вважає, що не можна сподіватися закінчити війну якимось територіальним поділом – не лише тому, що було б у принципі неправильно віддавати українські землі загарбникові, а й тому, що ця війна не насамперед за територію. Йдеться про долю. Тобто про те, де є Україна, що таке Україна і чи дозволено українцям вирішувати це самим. Джонсон акцентував: українці ніколи не приймуть якусь "угоду", яка просто заморозить конфлікт і дозволить Путіну зберегти контроль над завойованими ним землями.

"Якщо ми не вирішимо долю України як частини Заходу, захищеної західними гарантіями безпеки, Путіну буде гарантовано тріумф. Він збереже те, що має, і використовуватиме своє становище для дестабілізації та нападу на Україну будь-якими засобами, допоки уряд Києва не впаде, не вибухне громадянська війна, і вся деморалізована країна не повернеться на його згубну орбіту", – написав Джонсон.

За словами політика, Путін хоче переконати українців в тому, що "Захід їх підвів".

"Настав момент шокувати Путіна силою нашої рішучості, і якщо хтось і може зробити такий шок, то це Дональд Трамп", – додав Борис Джонсон.

Зрештою, наголошує Джонсон, Велика Британія, Франція та інші мають бути готовими виступити на захист України після припинення вогню, чітко розуміючи, що вона тепер перебуває на незворотному шляху до членства в ЄС та НАТО.

"Нічого іншого не вийде ні для України, ні для світу. Ця війна закінчиться лише тоді, коли Путін нарешті зрозуміє, що Україна ніколи не повернеться під його підбори", – резюмував колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко вилаяв російського диктатора та нагадав Путіну, що Російської імперії "більше нема".

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