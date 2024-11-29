Джонсон зробив заяву про перекидання британських військ до України

Британці можуть бути у складі європейських миротворчих сил.

Війська Великої Британії повинні допомагати захищати кордон України в межах будь-якої мирної угоди та мають бути розгорнуті для сприяння підтримці режиму припинення вогню.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.

"Відповідальність за охорону будь-якої можливої майбутньої лінії припинення вогню в Україні має бути передана багатонаціональному угрупованню європейських миротворчих сил", - наголосив він.

За словами політика, під "припиненням вогню" йдеться про розміщення європейської миротворчої місії, включаючи британський контингент: "Не можу собі уявити, щоб така європейська операція могла б бути здійснена без участі британців".

Британський політик наголошує, що йдеться не про бойові війська, аби протистояти армії РФ. Йдеться про "частину рішення", де миротворчі сили контролюють кордон і допомагають українцям. Адже присутність солдатів з країн НАТО у складі миротворчих сил ООН на території України вздовж лінії припинення вогню стала б альтернативою 5 статті Статуту.

Також колишній прем'єр Британії нагадав, що 1994-го Лондон співпрацював з Москвою та позбавив українців ядерної зброї, яка б захистила їх від жахіття, з яким вони зіштовхнулися зараз.

"Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє становище", - додав Джонсон.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, чи відправить НАТО свої війська до України. Зокрема, сам Рютте вважає "немудрою" таку ідею.

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