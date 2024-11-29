Західні миротворці в Україні: у Путіна відреагували

У Москві мають свої варіанти та думки щодо західних миротворців.

Останнім часом пожвавішали розмови про ймовірність введення західних миротворців до України. Наразі між країнами тривають дискусії з цього приводу, але і в Кремлі мають свою думку щодо цього.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Прессекретар Кремля називає західних військових "миротворцями". Пєсков не відкидає таку ймовірність. Втім, цинічно висловився він, це можливо "лише за згодою сторін того чи іншого конфлікту".

Окрім того, Пєсков нахабно сказав про те, що, мовляв, для "виходу на траєкторію врегулювання потрібно вирішувати проблеми причин українського конфлікту".

Нагадаємо, голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж оцінив, чи відправить НАТО свої війська до України. Зокрема, рішення може бути ухвалене на рівні окремих країн-членів НАТО.

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