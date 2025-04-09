Кротевич признался, почему на 70% уже решил уволиться из ВСУ

Богдан Кротевич с позывным «Тавр» / © Telegram Богдана Кротевича

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Подполковник Богдан Кротевич с позывным «Тавр» объяснил, почему «на 70% уже решил уволиться» из украинской армии.

Об этом боец рассказал в интервью The Guardian.

Кротевич — ветеран, который до сих пор служит в рядах ВСУ. Он поделился, что «на 70% уже решил уволиться» из украинской армии, поскольку командиры «требуют от солдат того, чего сами бы не сделали».

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Заметим, что поскольку «Тавр» — бывший военнопленный, то он один из немногих, у кого есть официальное право уволиться с военной службы.

По словам Кротевича, Генеральный штаб ВСУ приказал, чтобы после ротации военные не отдыхали в тылу, а находились в 50 м от передовой — обычно на передовой наблюдательной базе взвода.

«Это ставит всех этих людей под серьезную угрозу. Командование преступно не понимает современных принципов ведения войны, в том числе как работают FPV-дроны и планировочные бомбы», — высказался боевой офицер.

Напомним, в феврале Кротевич покинул должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения «Азов» и объяснил причины своего решения. Однако тогда он отмечал, что не уходит полностью из Сил обороны Украины.