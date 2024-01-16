Кулеба хотел ударить Лаврова по лицу: подробности

Дмитрий Кулеба хотел ударить российского коллегу Сергея Лаврова по лицу. Это произошло во время переговоров с министром иностранных дел РФ вскоре после полномасштабного вторжения.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью проекту "Бомбардир".

"Самые сложные переговоры — это те, где собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить. И таких у меня было 2-3 раза так точно. Одни из них — с Лавровым, в Анталии весной 2022 года", – сказал Дмитрий Кулеба.

Отметим, что тогда министр иностранных дел Украины назвал переговоры в Турции "сложными" — участники обсуждали прекращение огня и организацию гуманитарных коридоров.

В то же время в Кремле не заставили себя ждать с реакцией. Там уже традиционно для окупантов заявили о "неадекватности представителей киевского режима".

"В этом, собственно, и проблема – необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги", – сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба исключил какие-либо переговоры с Россией, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

Читайте также: