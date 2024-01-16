Кулеба хотів вдарити Лаврова по обличчю: подробиці

Дмитро Кулеба хотів вдарити російського “колегу” Сергія Лаврова по обличчю. Це сталося під час переговорів з міністром закордонних справ РФ незабаром після повномасштабного вторгнення.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю проєкту "Бомбардир".

"Найскладніші переговори — це ті, де співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази так точно. Одні з них – з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року", - сказав Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що тоді міністр закордонних справ України назвав перемовини в Туреччині “складними” - учасники обговорювали припинення вогню та організацію гуманітарних коридорів.

Водночас в Кремлі не забарилися з реакцією. Там вже традиційно для окупантів заявили про “неадекватність представників київського режиму”.

"У цьому, власне, і проблема - неосвічених агресивних людей набрали під виглядом міністрів розвалювати Україну за американські гроші", - сказала представниця зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба виключив будь-які переговори з Росією, допоки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

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