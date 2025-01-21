Полтавскую область атаковали дроны: что повреждено

Из-за вражеской атаки на Полтавщину десятки жителей оказались без электроснабжения.
Российские беспилотники атаковали Полтавскую область в ночь на 21 января. Обломками дронов повреждены дома, автомобили и линия электропередач.
Об этом сообщила Полтавская областная военная администрация.
Во время ночной атаки на Полтавщину обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Так, в Кременчугской громаде из-за падения беспилотника на частный дом возник пожар. Возгорание ликвидировали чрезвычайники.
Обломками дрона были повреждены шесть жилых домов, три хозяйственных постройки, три гаража и восемь автомобилей.
Также повреждена линия электропередач. Без света остаются 87 потребителей. Над возобновлением электроснабжения работают ремонтные бригады.
Напомним, ночью Россия ударила по Украине баллистическими ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотника.
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