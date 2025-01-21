Полтавську область атакували дрони: що пошкоджено

Через ворожу атаку на Полтавщину десятки жителів опинилися без електропостачання.

Російські безпілотники атакували Полтавську область у ніч проти 21 січня. Уламками дронів пошкоджені будинки, автомобілі та лінія електропередач.

Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Під час нічної атаки на Полтавщину минулося без постраждалих, однак є руйнування. Так, у Кременчуцькій громаді через падіння безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. Загоряння ліквідовували надзвичайники.

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Уламками дрона було пошкоджено шість житлових будинків, три господарські споруди, три гаражі та вісім автомобілів.

Також пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Над відновленням електропостачання працюють ремонтні бригади.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Україні балістичними ракетами і дронами. Сили протиповітряної оборони знищили 72 безпілотники.

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