Нічна атака дронів на Київщину: в КОВА розповіли про наслідки

Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках. Оперативні служби проводять огляд місцевості для виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.

У ніч на 20 січня Київщина знову опинилася під ударами ворожих безпілотників.

Тривога тривала майже 8 годин, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

Завдяки роботі сил ППО вдалося знищити кілька ворожих цілей. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

Втім, уламки збитих дронів пошкодили приватний будинок та автомобіль в одному із населених пунктів області. У будинку вибиті вікна, пошкоджено дах, а також обладнання вуличної електромережі.

Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках. Оперативні служби проводять огляд місцевості для виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.

Микола Калашник наголосив, що попри постійні атаки, Київщина тримається завдяки злагодженій роботі оборонних сил і служб.

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 18 січня загинула молода сімейна пара Олексій та Світлана, які проживали в Хмільнику Вінницької області. Вони приїхали до столиці у справах.