Путин через Лукашенко пытается остановить боевые действия: эксперт раскрыл детали

Российский президент Владимир Путин может доносить мнение по поводу войны, в частности, переговоров через президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом рассказал исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала "Эспрессо".

Он объясняет, что предложения Лукашенко о том, что "давайте это прекращать", на самом деле завуалированы предложениями Владимира Путина остановить боевые действия.

"Тот, кто видел выражение лица Путина на протяжении последней недели, понимает, что ему очень не нравится то, что происходит. У них звучит такое возмущение: "Как это можно вторгнуться на территорию России?" То есть знаете, как в анекдоте: "А нас за что?" Путину нужна формально независимая Беларусь. Эта формальная независимость мало уменьшает управляемость, но заставляет цивилизованный мир соблюдать нормы международного права", — отметил он.

Эксперт отмечает, что нам нужно внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Лукашенко.

"Если он умрет физической смертью, на смену ему придет еще более пророссийский политик", – сказал Магда.

О проблемах самопровозглашенного президента могут свидетельствовать инциденты во время публичных встреч и выступлений, на которых ему становилось плохо.

Но я уверен, что если россияне найдут способ его ликвидировать в прямом смысле, и Лукашенко умрет не политической смертью, а физической, то на смену ему придет не демократический политик. Не Тихановская приедет. Она не сможет въехать в Беларусь до смены власти .Это будет еще более пророссийский политик.

Напомним, Путин продолжает молчать и не комментирует вторжение ВСУ в Курскую область.

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