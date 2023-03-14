Резников назвал дату десятой встречи в формате "Рамштайн"

Алексей Резников сообщил, когда состоится юбилейная встреча в формате "Рамштайн".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что десятое заседание стран по вопросу военной помощи Украины в формате " Рамштайн " состоится в среду, 15 марта.

Об этом он написал в Facebook.

Резников отметил, что во вторник, 14 марта, он с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен посетил Николаевщину и Одесчину, где обсудили "важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта".

Напомним, Резников заявил о создании корабельной коалиции для Украины.

Министр обороны Украины также провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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