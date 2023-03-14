Жена сделала аборт, а ее муж теперь судится с женщинами, которые помогли ей

Житель Техаса (США) Маркус Сильва подал в суд на троих женщин из-за того, что они помогли его бывшей жене получить таблетки для аборта. Мужчина требует от каждой из них компенсацию в размере одного миллиона долларов.

Об этом пишет BBC.

В судебном иске мужчина заявил, что женщины виновны в смерти его ребенка.

Как доказательство, он предоставил скриншоты личной переписки бывшей жены. В переписке женщины давали ссылки на сайты, где можно купить таблетки для медикаментозного аборта. А одна из них помогла доставить заказ в Хьюстон, где проживали супруги.

Его экс-жена Бриттни Сильва писала, что если Маркус узнает ее беременность, то попытается заставить ее остаться с ним.

В судебном иске утверждается, что производителя лекарств также привлекут к ответственности, как только его личность будет установлена.

Пара официально развелась в феврале 2023 года, у них уже есть две дочери.

В иске указано, что Бриттни узнала о своей беременности в июле 2022 года, после того, как Верховный суд США отменил конституционное право на аборт, но за месяц до того, как Техас принял закон, который сделал аборт уголовным преступлением.

В 2021 году в Техасе был принят закон, запрещающий большинство абортов после шести недель беременности. Это дало право гражданам в Техасе судиться с медиками и даже с членами семьи, которые поддержали женщину в осуществлении аборта плода старше шести недель, или даже с приятелем женщины, который бы отвез ее на авто для осуществления аборта.

Одним из адвокатов Маркуса Сильвы стал Джонатан Митчелл. Именно он являлся автором закона об абортах в Техасе.

Напомним, девушка отказалась выходить замуж за своего двоюродного брата – родственники жестоко отомстили.

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