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Резніков назвав дату десятої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Резніков назвав дату десятої зустрічі у форматі "Рамштайн"

фото / Оана Лунгеску, Twitter

Олексій Резніков повідомив, коли відбудеться ювілейна зустріч у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що десяте засідання країн щодо військової допомоги України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 березня.  

Про це він написав у Facebook.

Резніков зазначив, що у вівторок, 14 березня,  він з очільницею оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонґрен відвідав Миколаївщину та Одещину, де обговорили "важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня".

Нагадаємо, Резніков заявив про створення корабельної коаліції для України.

Міністр оборони України також провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

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Перегляди
808
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