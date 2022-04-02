Россия нанесла авиаудары по Миргороду

Власти призывают не распространять фото в социальных сетях.
Враг нанес три авиуадуры по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области. Предварительно, обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет. Не постимся никаких фото! Сохраняем спокойствие! И не игнорируем воздушную тревогу!", — написал чиновник.
Глава ОВ призывает жителей города не снимать последствия ударов и не распространять в Сети.
Следует отметить, что в западных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога. Всех призываем не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях.
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