Россия нанесла авиаудары по Миргороду

Власти призывают не распространять фото в социальных сетях.

Враг нанес три авиуадуры по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области. Предварительно, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет. Не постимся никаких фото! Сохраняем спокойствие! И не игнорируем воздушную тревогу!", — написал чиновник.

Глава ОВ призывает жителей города не снимать последствия ударов и не распространять в Сети.

Следует отметить, что в западных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога. Всех призываем не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях.

ФОТО: сундуки

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